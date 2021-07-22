Бубнов: Ремонт Блюхеровского моста может завершиться раньше срока

Рабочие могут закончить ремонт моста на Блюхера в Екатеринбурге намного раньше изначального срока. Об этом в эфире программы "Главное в городе" в "Студии 41" заявил вице-мэр по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов.

По его словам, вместо 30 августа, объект может быть сдан уже во второй декаде августа. Однако на данный момент это только предположительные сроки.

А вот с другими участками ремонтные работы могут затянуться из-за недобросовестного подрядчика ООО "ДСК Строймеханизация", который отвечал за 10 участков дорог, в том числе и за ул. Викулова. Контракт на ремонт заключался на сумму в 180,4 млн руб., из которых на конец июня должно было быть освоено 78 млн. Несмотря на это, подрядчик освоил только 10, из-за чего объект может быть сдан только в августе.