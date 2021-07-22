22 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
кладбище, вандализм, (2021) | Фото: Администрация Шабуровского сельского поселения

В Челябинской области подростки разгромили сельское кладбище

В селе Шабурово подростки разгромили местное кладбище. Дети разрушили десятки надгробий, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент Накануне.RU.

Факт вандализма обнаружили местные жители.

Как рассказали в администрации Шабуровского сельского поселения, пострадали более трети могил, разбиты десятки памятников.

"Повреждены надгробия ветеранов Великой Отечественной войны. Все это совершили четверо несовершеннолетних (три мальчика и одна девочка). В течение трех дней они нагло разбивали надгробия и разрисовывали черной краской", – сообщили в администрации.

кладбище, вандализм,(2021)|Фото: Администрация Шабуровского сельского поселения

В администрации Каслинского района сообщили, что данный инцидент находится на контроле.

"Управление образования и комиссия по делам несовершеннолетних Каслинского муниципального района разбирается со случившимся. В рамках компетенций с участниками инцидента будет проведена индивидуально – профилактическая работа", - подчеркнули в мэрии.

кладбище, вандализм,(2021)|Фото: Администрация Шабуровского сельского поселения

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Теги: подростки, кладбище, вандализм,



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