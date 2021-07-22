22 Июля 2021
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Политика В России Крым
Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

Глава Керчи подал в отставку после июньского потопа в городе

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Причину отставки он не уточнил.

Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года. Напомним, в июне, в разгар туристического сезона, сильные ливни затопили Керчь. В городе выпало полторы месячных нормы осадков, в воде оказались более 200 жилых домов, прошла эвакуация. Местные жители в результате разгула стихии остались без света и воды. В соцсетях пользователи раскритиковали действия местных властей по ликвидации последствий ЧП.

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Теги: керчь, потоп, сергей аксенов, сергей бороздин



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