Глава Керчи подал в отставку после июньского потопа в городе

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Причину отставки он не уточнил.

Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года. Напомним, в июне, в разгар туристического сезона, сильные ливни затопили Керчь. В городе выпало полторы месячных нормы осадков, в воде оказались более 200 жилых домов, прошла эвакуация. Местные жители в результате разгула стихии остались без света и воды. В соцсетях пользователи раскритиковали действия местных властей по ликвидации последствий ЧП.