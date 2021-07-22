22 Июля 2021
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Общество Москва
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Москве во всех прививочных пунктах начали проводить ревакцинацию от COVID-19

Все городские пункты вакцинации Москвы теперь проводят и повторную иммунизацию от коронавируса. Горожане смогут ревакцинироваться однокомпонентным "Спутником Лайт" или двухкомпонентным "Спутником V", сообщила вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова.

"Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах", — отметила она.

Повторную вакцинацию рекомендуют проходить через шесть месяцев после получения первого компонента вакцины. После того как эпидемиологическая ситуация с COVID-19 улучшится, ревакцинацию следует проходить раз в год.

Ранее власти сообщали о направлении в регионы партий вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации граждан, которые уже делали прививку от COVID-19.

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Теги: ревакцинация, спутник лайт, москва



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