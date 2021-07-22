"Остановим убийство": жители Нижнего Тагила пикетируют против развала нижнетагильской медицины
Жители Нижнего Тагила выходят на акции протеста против уничтожения медицины города.
Горожане выходят с транспарантами, на которых написаны лозунги: "Остановим убийство тагильской медицины", "Аутсорсинг "скорой" грабеж бюджета". Активисты просят сохранить госпиталь имени Владислава Тетюхина, отменить аутсорсинг на подстанциях скорой помощи и не сокращать специалистов узкого профиля в клиниках Нижнего Тагила, передает Накануне.RU.
"В том, что происходит в Нижнем Тагиле с медициной, виноваты конкретные люди. Очевидно, что "конкретные" люди принимают неверные, кошмарные по своим последствиям решения, которые будут стоить человеческих жизней. Что остается нам? Не молчать!" - отмечает активистка Надежда Журавлева.
Как ранее писало Накануне.RU, "дочка" "Ростеха" - "РТ-Социальная сфера" стала единственным участником закупочных процедур в сфере аутсорсинга "скорых" в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском, поэтому с компанией заключили соответствующие контракты общей стоимостью 1,34 млрд руб. Самый дорогой конкурс состоялся как раз в Нижнем Тагиле - 651,5 млн руб. Стоимость тагильского контракта эксперты называли российским антирекордом.
Госпиталь Тетюхина же, по некоторым данным, целенаправленно доводят до процедуры банкротства. Недавно "Корпорация развития Среднего Урала", подконтрольная правительству Свердловской области, решила отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб.
А в городской больнице №1 Нижнего Тагила произошел скандал с массовым увольнением сотрудников. По данным изданий, с марта там, якобы, уволили более сотни специалистов, а по сведениям областного минздрава - 18 человек.