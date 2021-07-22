"Остановим убийство": жители Нижнего Тагила пикетируют против развала нижнетагильской медицины

22 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Пикет за сохранение медицины Нижнего Тагила (2021) | Фото: Надежда Журавлева

"Остановим убийство": жители Нижнего Тагила пикетируют против развала нижнетагильской медицины

Жители Нижнего Тагила выходят на акции протеста против уничтожения медицины города.

Горожане выходят с транспарантами, на которых написаны лозунги: "Остановим убийство тагильской медицины", "Аутсорсинг "скорой" грабеж бюджета". Активисты просят сохранить госпиталь имени Владислава Тетюхина, отменить аутсорсинг на подстанциях скорой помощи и не сокращать специалистов узкого профиля в клиниках Нижнего Тагила, передает Накануне.RU.

"В том, что происходит в Нижнем Тагиле с медициной, виноваты конкретные люди. Очевидно, что "конкретные" люди принимают неверные, кошмарные по своим последствиям решения, которые будут стоить человеческих жизней. Что остается нам? Не молчать!" - отмечает активистка Надежда Журавлева.

Пикет против аутсорсинга скорой помощи в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: Михаил Смольников

Как ранее писало Накануне.RU, "дочка" "Ростеха" - "РТ-Социальная сфера" стала единственным участником закупочных процедур в сфере аутсорсинга "скорых" в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском, поэтому с компанией заключили соответствующие контракты общей стоимостью 1,34 млрд руб. Самый дорогой конкурс состоялся как раз в Нижнем Тагиле - 651,5 млн руб. Стоимость тагильского контракта эксперты называли российским антирекордом.

Госпиталь Тетюхина же, по некоторым данным, целенаправленно доводят до процедуры банкротства. Недавно "Корпорация развития Среднего Урала", подконтрольная правительству Свердловской области, решила отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб.

А в городской больнице №1 Нижнего Тагила произошел скандал с массовым увольнением сотрудников. По данным изданий, с марта там, якобы, уволили более сотни специалистов, а по сведениям областного минздрава - 18 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Нижний Тагил, госпиталь Тетюхина, протесты, аутсорсинг скорой



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети