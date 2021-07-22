"Остановим убийство": жители Нижнего Тагила пикетируют против развала нижнетагильской медицины

Жители Нижнего Тагила выходят на акции протеста против уничтожения медицины города.

Горожане выходят с транспарантами, на которых написаны лозунги: "Остановим убийство тагильской медицины", "Аутсорсинг "скорой" грабеж бюджета". Активисты просят сохранить госпиталь имени Владислава Тетюхина, отменить аутсорсинг на подстанциях скорой помощи и не сокращать специалистов узкого профиля в клиниках Нижнего Тагила, передает Накануне.RU.

"В том, что происходит в Нижнем Тагиле с медициной, виноваты конкретные люди. Очевидно, что "конкретные" люди принимают неверные, кошмарные по своим последствиям решения, которые будут стоить человеческих жизней. Что остается нам? Не молчать!" - отмечает активистка Надежда Журавлева.

Как ранее писало Накануне.RU, "дочка" "Ростеха" - "РТ-Социальная сфера" стала единственным участником закупочных процедур в сфере аутсорсинга "скорых" в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском, поэтому с компанией заключили соответствующие контракты общей стоимостью 1,34 млрд руб. Самый дорогой конкурс состоялся как раз в Нижнем Тагиле - 651,5 млн руб. Стоимость тагильского контракта эксперты называли российским антирекордом .

Госпиталь Тетюхина же, по некоторым данным, целенаправленно доводят до процедуры банкротства. Недавно "Корпорация развития Среднего Урала", подконтрольная правительству Свердловской области, решила отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб.

А в городской больнице №1 Нижнего Тагила произошел скандал с массовым увольнением сотрудников. По данным изданий, с марта там, якобы, уволили более сотни специалистов, а по сведениям областного минздрава - 18 человек.