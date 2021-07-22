Прокуратуру призвали проверить спектакль "Современника" из-за оскорбления ветеранов

Общественная организация "Офицеры России" обратилась к руководству театра "Современник", а также в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", в котором оскорбляются ветераны. Текст обращения приводят "Новые известия".

В нем отмечается, что ради привлечения внимания и известности многие современные деятели культуры готовы идти на все. В этом спектакле оскорблены защитники Отечества, пропагандируются половые извращения, актеры матерятся. А одна из главных героинь Лия Ахеджакова "буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов". Далее приводится монолог в ее исполнении, наполненный презрением к героям Великой Отечественной войны. На могиле Героя Советского Союза она глумится и надругается над памятью всех защищавших Родину.

"Пройти мимо такой вопиющей неэтичности, хамства и оскорбления в адрес защитников Отечества, членов семей погибших, Героев нашей Родины, сделав скидку на экспериментальность современного творчества, не может никто из нас. Просто не имеет морального права. Особенно если все это происходит в государственном учреждении культуры буквально через месяц после 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в преддверии 80-летия битвы за Москву", - говорится в обращении.

Организация просит "рассмотреть возможность скорректировать данную постановку", исключив неприемлемые оскорбительные высказывания в постановке государственного театра с бюджетным финансированием.

"Офицеры России" просят ответить до 23 июля, когда должен состояться очередной спектакль "Первый хлеб".

Основатель "Ветеранских вестей", ветеран боевых действий Вячеслав Калинин также заявил, что вся его команда "возмущена фактом беспринципного унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и циничной пропагандой ЛГБТ".

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал правоохранительные органы проверить спектакль.