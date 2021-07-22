Байден не стал опровергать версию о том, что он – реинкарнация сатаны

Президент США Джо Байден провел некое подобие "прямой линии" с американцами, ответив на самые актуальные вопросы о жизни в стране в эфире CNN.

Байден признался, что верит в американцев и в то, что два непримиримых лагеря в лице республиканцев и демократов в итоге смогут найти общий язык. Впрочем, он не стал отрицать того, что партийный раскол сводит с ума его и его администрацию.

Также президент коснулся вопроса о нападении сторонников Трампа на Капитолий в Вашингтоне в начале этого года. "Меня не волнует, что вы считаете меня реинкарнацией сатаны. Вы не можете говорить, что ничего не произошло 6 января и слушать людей, которые говорят, что это был мирный марш", - заявил Байден.