22 Июля 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден не стал опровергать версию о том, что он – реинкарнация сатаны

Президент США Джо Байден провел некое подобие "прямой линии" с американцами, ответив на самые актуальные вопросы о жизни в стране в эфире CNN.

Байден признался, что верит в американцев и в то, что два непримиримых лагеря в лице республиканцев и демократов в итоге смогут найти общий язык. Впрочем, он не стал отрицать того, что партийный раскол сводит с ума его и его администрацию.

Также президент коснулся вопроса о нападении сторонников Трампа на Капитолий в Вашингтоне в начале этого года. "Меня не волнует, что вы считаете меня реинкарнацией сатаны. Вы не можете говорить, что ничего не произошло 6 января и слушать людей, которые говорят, что это был мирный марш", - заявил Байден.

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Теги: джо байден, сатана, внутренняя политика, республиканцы



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