В Афинах полиция разогнала митинги противников вакцинации и анархистов

В Афинах прошли масштабные митинги, на которых собрались анархисты и противники вакцинации от коронавирусной инфекции. Протестующих разогнала полиция.

Акции протеста прошли на центральной городской площади Синтагма. В митинге антипрививочников участвовало около 3,5 тыс. человек. Протестующие бросали в стражей правопорядка бутылки и другие предметы. Полицейские применили водомет, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Также столкновения были спровоцированы анархистами, которые напали на участников другой акции протеста. В ходе массовой драки пострадал один человек, передает Regnum.

Ранее протесты против ограничений, связанных с распространением коронавируса, вынудили правительство Франции отказаться от ряда запретов. Страна ввела одни из самых жестких антиковидных мер. После объявления о новых мерах на улицы Парижа вышли более 100 тыс. человек. Многие из них высказывали недовольство политикой президента Франции Эммануэля Макрона.

Кроме того, антиковидные протесты прошли на Кипре. В Никосии около 2,5 тысячи противников мер по борьбе с коронавирусом устроили беспорядки возле здания кипрского телеканала "Сигма ТВ".