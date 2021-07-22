22 Июля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

Направлено в суд дело уральского живодера, который отстреливал бездомных собак

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о жестком обращении с бездомной собакой.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 7 марта этого года: житель Алапаевска, катаясь на автомобиле по городу, увидел стаю безнадзорных псов. Остановив машину неподалеку, злоумышленник взял двуствольное ружье ИЖ-54 12-го калибра, заряженное двумя патронами, и на глазах у других людей стал стрелять по несчастным животным.

Одна из собак оказалась ранена. После этого живодер подошел к ней и выстрелил еще раз. Затем он скрылся с места преступления, оставив истекающее кровью животное на всеобщем обозрении.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд.

Напомним, что раненую собаку подобрали местные зоозащитники и отвезли ее в ветклинику в Екатеринбург.

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Теги: собаки, дело, живодер, Средний Урал



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Ранее 09.03.2021 12:05 Мск Полиция задержала уральца, который самовольно взялся отстреливать бездомных собак


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