Направлено в суд дело уральского живодера, который отстреливал бездомных собак

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о жестком обращении с бездомной собакой.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 7 марта этого года: житель Алапаевска, катаясь на автомобиле по городу, увидел стаю безнадзорных псов. Остановив машину неподалеку, злоумышленник взял двуствольное ружье ИЖ-54 12-го калибра, заряженное двумя патронами, и на глазах у других людей стал стрелять по несчастным животным.

Одна из собак оказалась ранена. После этого живодер подошел к ней и выстрелил еще раз. Затем он скрылся с места преступления, оставив истекающее кровью животное на всеобщем обозрении.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд.

Напомним, что раненую собаку подобрали местные зоозащитники и отвезли ее в ветклинику в Екатеринбург.