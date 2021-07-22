22 Июля 2021
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Общество Пермский край
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Пермские медики продавали подложные справки для покупки оружия, вождения авто и снятия с психиатрического учета

В Перми стартовало расследование в отношении сотрудников одной из коммерческих клиник города по факту получения взяток, подкупа, изготовления и сбыта подложных официальных документов. Всего в настоящее время установлено порядка 50 преступлений различной степени тяжести.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, на преступных действиях также попались должностные лица ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический диспансер", ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая психиатрическая больница" и ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница". Согласно материалам уголовного дела, на протяжении двух лет медики за денежные вознаграждения выдавали подложные медзаключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, управлению транспортом без фактического осмотра и обследования лиц, справки для снятие с наркологического (два случая) и психиатрического (три случая) учетов в специализированных медучреждениях без достаточных к тому оснований. Медработники также производили выдачу листов о временной нетрудоспособности без обследования лиц (11 случаев), фальсификации результатов освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (один случай), выдачу подложных тестов об отсутствии в организме человека COVID-19 (один случай) и иных подложных документов.

"Деятельность преступной группы была пресечена 28 апреля 2021 года в результате слаженной и спланированной работы следственных подразделений следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю и сотрудников регионального ГУ МВД России по Пермскому краю".

Более того, был установлен и факт изготовления документов об отсутствии в организме человека РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) в период действия ограничительных мер. Подложные тесты изготавливала жительница Перми от имени одной из частных медицинских клиник на территории города. При этом сами сотрудники медучреждения не подозревали, что кто-то использует их фирменные бланки, а также не знали о проведении теста на инфекцию.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной группы и всех эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовных дел продолжается.

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Теги: медики, Пермь, деньги, уголовное дело



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