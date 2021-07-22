22 Июля 2021
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Общество За рубежом
япония токио (2004) | Фото: Накануне.ru

На открытии Олимпиады в Токио будет всего тысяча зрителей

На открытии Олимпиады в Токио в пятницу, 23 июля, будут присутствовать только 950 официальных лиц. Обычных зрителей на Национальном стадионе при этом не будет из-за антиковидных ограничений.

За несколько недель до Игр сообщалось, что стадион, вместимостью 68 тыс. человек, примет только 20 тыс. Но и этого открытие Олимпиады лишилось буквально за несколько дней до старта – из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии и ее столице.

Атлеты из разных стран традиционно пройдут по стадиону, но они обязаны будут соблюдать меры безопасности, такие как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

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Теги: олимпиада в токио, церемония открытия, стадион, зрители



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