Семь самолетов, прибывших в "Кольцово", не могли приземлиться в аэропорту из-за тумана

Сегодня утром над аэропортом "Кольцово" в Екатеринбурге кружило сразу семь самолетов. Как оказалось, воздушные судна не могли получить разрешение на посадку из-за сложных метеоусловий - тумана.

"Сегодня утром туман в Екатеринбурге стал причиной позднего прибытия в аэропорт 15 рейсов. Вылетели с задержкой 14 рейсов. В настоящее время аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

После разрешения на посадку в "Кольцово" практически одновременно приземлились самолеты из Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Сочи и три воздушных судна из Москвы.