22 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Семь самолетов, прибывших в "Кольцово", не могли приземлиться в аэропорту из-за тумана

Сегодня утром над аэропортом "Кольцово" в Екатеринбурге кружило сразу семь самолетов. Как оказалось, воздушные судна не могли получить разрешение на посадку из-за сложных метеоусловий - тумана.

"Сегодня утром туман в Екатеринбурге стал причиной позднего прибытия в аэропорт 15 рейсов. Вылетели с задержкой 14 рейсов. В настоящее время аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

После разрешения на посадку в "Кольцово" практически одновременно приземлились самолеты из Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Сочи и три воздушных судна из Москвы.

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Теги: Кольцово, аэропорт, самолет, посадка



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