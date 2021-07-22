Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что особняк с "золотыми" унитазами принадлежит не ему

Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках, заявил, что особняк с "золотыми" унитазами принадлежит его гражданской жене.

В суде глава ГИБДД рассказал, что пришел в этот дом пять лет назад.

"Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал", - приводит слова Сафонова Regnum.

Накануне суд арестовал на два месяца экс-начальника управления ГИБДД Ставропольского края. Еще двое фигурантов дела о коррупции отправлены под домашний арест, один заключен под стражу.

Напомним, глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был задержан 20 июля. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб. В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.