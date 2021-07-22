На Ямале произошел пожар на территории пожарной части

В Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар на территории пожарной части. Как сообщили Накануне.RU в противопожарной службе ЯНАО, загорелась не сама пожарная часть, а административно-бытовое помещение.

Участие в тушении принимали 35 человек личного состава, четыре единицы техники. Пожар был потушен в 7.27.

Пожару предшествовало возгорание в жилом, двухэтажном деревянном доме. Огонь был настолько сильным - что охватил весь дом и вышел через чердачное помещение. О возгорании пожарным сообщили довольно поздно. На месте огнеборцы были уже через три минуты.

Жители дома эвакуировались самостоятельно, при эвакуации, по предварительным данным, пострадали два человека.

В причинах пожара разбираются дознаватели. В противопожарной службе автономного округа не смогли уточнить - связаны ли эти два пожара между собой, однако не исключили, что распространению пожара способствовал сильный ветер. По предварительным данным, его скорость достигала 15 метров в секунду.