22 Июля 2021
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Политика В России Москва
Бузова, МХАТ (2021) | Фото: Накануне.RU

МХАТ снимет спектакли с Бузовой на время выборов: "Шум будет стоять с утра до вечера"

Заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького и по совместительству сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин сообщил, что спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой не состоится в сентябре.
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Ранее в афише театра спектакли стояли в программе на 17 и 18 сентября. В эти же дни будет проходить многодневное голосование на выборах в Госдуму, в которых участвует Прилепин.

"Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова (худрука МХАТа – прим. ред.). Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести", - цитирует Прилепина ТАСС. По его словам, в случае показа спектакля в канун выборов "шум будет стоять с утра до вечера". "Все будут пытаться топтаться на этой теме. Просто убрали эту тему и все", - объяснил он.

Кроме того, Прилепин попросил Боякова "докрутить кое-какие вещи" в спектакле "Чудесный грузин". "Там есть некоторые вещи, которые мне с художественной точки зрения кажутся не вполне оправданными. Там легкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской. Я все это не приемлю. Я к этому строго отношусь", - подчеркнул он, признав идеологический характер своих претензий к постановке. "Сейчас театр становится местом проверки тех или иных политических решений или тенденций. Мощнейший общественный контроль за всем", - добавил Прилепин.

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Теги: мхат, ольга бузова, захар прилепин, выборы в госдуму



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