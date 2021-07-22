В Челябинской области, олененка, которого спасли во время лесного пожара, поселили в зоопарке

В Челябинской области, олененка, которого спасли во время лесного пожара в Карталинском районе, проходит реабилитацию в зоопарке курорта "Абзаково".

В пресс-службе "Абзаково" Накануне.RU рассказали, что олененок жив и здоров. "Эта кроха поселилась в нашем зоопарке, сейчас она восстанавливается и проходит реабилитацию в своем закрытом вольере", - говорится в сообщении.

Напомним, площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. Огнем было уничтожено 51 дом в поселке Джабык и 10 домов в поселке Запасное. Вечером 12 июля было объявлено о ликвидации природных пожаров, но режим ЧС в регионе сохраняется.