Борт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги из-за падения давления в кабине

В кабине пилотов самолёта "Аэрофлота", подлетавшего к Перми, упало давление. Посадка прошла в штатном режиме, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Речь идёт о рейсе SU-1394 Москва ("Шереметьево") – Пермь, который должен был приземлиться в столице Прикамья в 0.45 22 июля. Командир "Airbus-A320" сообщил на землю о падении давления в пассажирской кабине. Руководитель полётов аэропорта объявил тревогу, к месту посадки направлена аварийно-спасательная команда, следственно-оперативная группа.

Посадка самолета прошла в штатном режиме в 0.22. Пострадавших нет. В связи с этим объявлен отбой тревоги. На борту находились 130 пассажиров, в том числе семь детей.