Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о COVID-19

Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь.

По словам чиновника, в предложении о проведении второй фазы расследовании "используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл".

Исинь подчеркнул, что правительство Китая поддержит проведение расследования, основанного на научном подходе, без политизации вопроса, пишет Regnum.

Первый этап расследования происхождения коронавируса при участии ВОЗ завершился в феврале. Эксперты, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии о лабораторной утечке. Они сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".