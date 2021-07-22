На Среднем Урале для спасения жительницы манси в тяжелом состоянии привлекли вертолет МЧС

На Среднем Урале вертолет эвакуировал тяжелобольную пациентку из поселка Ушмы Ивдельского городского округа.

Читайте также: В МЧС предупредили о трехдневных дождях и грозах на Среднем Урале

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, она принадлежит к малочисленному народу манси, ей требовалась неотложная медицинская помощь. В связи с тяжелым состоянием пациентки транспортировка на автомобиле была невозможна, поэтому было решено привлечь авиацию МЧС России для доставки в лечебное учреждение.

На борту больную сопровождали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Также с ней полетели специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области.

Сам полет прошел без происшествий. Пациентка была передана медикам Североуральской центральной городской больницы для госпитализации и прохождения лечения.