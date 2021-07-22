22 Июля 2021
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вертолёт ми-8 мчс (2016) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале для спасения жительницы манси в тяжелом состоянии привлекли вертолет МЧС

На Среднем Урале вертолет эвакуировал тяжелобольную пациентку из поселка Ушмы Ивдельского городского округа.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, она принадлежит к малочисленному народу манси, ей требовалась неотложная медицинская помощь. В связи с тяжелым состоянием пациентки транспортировка на автомобиле была невозможна, поэтому было решено привлечь авиацию МЧС России для доставки в лечебное учреждение.

На борту больную сопровождали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Также с ней полетели специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области.

Сам полет прошел без происшествий. Пациентка была передана медикам Североуральской центральной городской больницы для госпитализации и прохождения лечения.

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Теги: вертолет, манси, МЧС



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