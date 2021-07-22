22 Июля 2021
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Политика В России
Павел Грудинин (2018) | Фото:youtube.com

Грудинина проверят на наличие офшора

ЦИК России рассмотрит обращение бывшей супруги кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина.

Как сообщил заместитель председателя комиссии Николай Булаев, в обращении она обвиняет Грудинина в сокрытии офшора. Этот вопрос будет рассмотрен 22 июля на рабочей группе, затем ЦИК примет решение.

Члены Центризбиркома изучат, насколько озвученные сведения являются обоснованными, в том числе на основании документов, которые экс-супруга сможет представить в ЦИК, пишут "Ведомости".

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов встал на защиту своего соратника Павла Грудинина. "Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет", - сообщил он.

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Теги: Грудинин, Госдума, выборы



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Ранее 20.07.2021 15:56 Мск Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет, - Зюганов


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