Грудинина проверят на наличие офшора

ЦИК России рассмотрит обращение бывшей супруги кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина.

Как сообщил заместитель председателя комиссии Николай Булаев, в обращении она обвиняет Грудинина в сокрытии офшора. Этот вопрос будет рассмотрен 22 июля на рабочей группе, затем ЦИК примет решение.

Члены Центризбиркома изучат, насколько озвученные сведения являются обоснованными, в том числе на основании документов, которые экс-супруга сможет представить в ЦИК, пишут "Ведомости".

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов встал на защиту своего соратника Павла Грудинина. "Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет", - сообщил он.

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