22 Июля 2021
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УрГЭУ, вуз, студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

Российские студенты выбрали самых привлекательных работодателей

Российские студенты больше всего хотят работать в компаниях ИТ-отрасли.

Как говорится в исследовании компании Universum, было опрошено более 19 тыс. молодых людей различных специальностей по всей стране. 

У студентов со специализацией "бизнес/коммерция" зарплатные ожидания после окончания учебы колеблются от 65 тыс. до 100 тыс. руб. На первом месте в списке компаний, где они хотели бы работать, находится Google. Далее идут "Яндекс", "Газпром, Microsoft и BMW Group. Уровень зарплат, на который рассчитывают ИТ-студенты после выпуска, — 70–90 тыс. руб.

Финансовая сфера представлена Сбербанком и Тинькофф Банком (6-е и 8-е места), ретейл — IKEA. Гуманитарии также отдают предпочтения ИТ-компаниям. Уровень их желаемой зарплаты после выпуска колеблется в диапазоне от 59 тыс. до 125 тыс. руб., сообщает РБК.

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Теги: работа, студенты, образование



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