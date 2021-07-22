Прошли учения по отключения Рунета от глобальной Сети

С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета.

Известно, что в учениях принимали участие все крупные сотовые операторы, а также ряд интернет-провайдеров. Цель учений — тестирование возможности отключения российской части интернета, сообщает РБК.

В начале текущего года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что не исключает вариантов отключения России от глобальной Сети, но уточнил, что у Правительства и на это есть свой план.