Дуров подтвердил слежку за телефонным номером

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что знал о том, что один из его телефонных номеров был в списке для потенциальной слежки с 2018 года.

По словам миллиардера, слежка за ним вряд ли принесла какие-то результаты, так как "там они не найдут никакой важной информации", написал Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее европейские СМИ сообщили, что Агентство национальной безопасности США в сотрудничестве со службой военной разведки Дании шпионило за политиками и чиновниками Германии, Швеции, Норвегии и Франции.