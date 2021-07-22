22 Июля 2021
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допинг, допинг-проба, пробирка, тест (2017) | Фото: forexdengi.com

WADA: изменилась ситуация с допингом в России

Ситуация с допингом в российском спорте изменилась.

Как сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, сегодня в стране больше нет "беспрецедентной системы допинг-поддержки" со стороны властей.

При этом он отметил, что в России еще есть нарушители антидопинговых правил. "Но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта", — отметил Банька, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут принять участие в Олимпиаде в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении россиян от Игр по антидопинговому делу.

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Теги: WADA, допинг, спорт



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