WADA: изменилась ситуация с допингом в России

Ситуация с допингом в российском спорте изменилась.

Как сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, сегодня в стране больше нет "беспрецедентной системы допинг-поддержки" со стороны властей.

При этом он отметил, что в России еще есть нарушители антидопинговых правил. "Но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта", — отметил Банька, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут принять участие в Олимпиаде в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении россиян от Игр по антидопинговому делу.

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