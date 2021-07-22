22 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Общество В России
Вакцинация во дворах Екатеринбурга (2021) | Фото: Алексей Вихарев

В России от коронавируса привили 33,6 млн человек

В России фиксируется активная вакцинация граждан от COVID-19.
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Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, случаев поствакцинальных осложнений в РФ не отмечено. Как минимум одну дозу вакцины получили 33,6 млн россиян. По словам Голиковой, побочные явления, как правило, ограничиваются местными реакциями, а иногда - кратковременным повышением температуры.

Вакцинацию завершили 22,6 млн человек. При этом заболеваемость COVID-19 снижается в 10 регионах, в 67 - она растет, сообщает РИА "Новости".

В России после прививок от коронавируса заболели десятки или даже сотни тысяч людей. В таком разбросе цифр – не наша небрежность, а небрежность властей, которые дают противоречивые данные. Впрочем, только на первый взгляд их цифры совсем уж не бьются между собой. Попробуем разобраться.

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Теги: коронавирус, вакцинация



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