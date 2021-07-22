СМИ: расследуется еще одно уголовное дело в отношении Фургала

Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Ему может быть предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. По данным источника ТАСС, также по делу проходят до десятка человек, среди которых есть чиновники и бизнесмены.

В начале июля Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста Фургалу.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Бывший губернатор будет находиться под стражей как минимум до 7 октября.

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