США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2"

Вашингтон и Берлин достигли соглашения по "Северному потоку-2", которое призвано предоставить Киеву гарантии сохранения транзита газа после запуска российского проекта.

Как сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, стороны будут добиваться продления соглашения между Россией и Украиной, а в случае агрессии со стороны Москвы — обязуются вводить санкции на энергетический экспорт, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с президентом России Владимиром Путиным "Северный поток - 2", транзит газа через Украину и урегулирование конфликта в Донбассе.

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