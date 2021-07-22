22 Июля 2021
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Политика За рубежом
Северный поток 2 в Финском заливе (2018) | Фото: Allseas stock photo, gazprom.ru

США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2"

Вашингтон и Берлин достигли соглашения по "Северному потоку-2", которое призвано предоставить Киеву гарантии сохранения транзита газа после запуска российского проекта.

Как сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, стороны будут добиваться продления соглашения между Россией и Украиной, а в случае агрессии со стороны Москвы — обязуются вводить санкции на энергетический экспорт, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с президентом России Владимиром Путиным "Северный поток - 2", транзит газа через Украину и урегулирование конфликта в Донбассе.

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Теги: Германия, США, Украина, Северный поток - 2



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