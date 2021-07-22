Лукашенко назвал стоящие за провокациями против Беларуси страны

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал страны, которые, по его мнению, стоят за провокациями против страны.

Среди них - США, "их спецслужбы и не только". "Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны", - заявил глава государства. Среди стран, из которых осуществляется "исполнение этих мероприятий" Лукашенко назвал Литву, Латвию, Польшу и Украину, сообщает "Интерфакс - Запад".

Ранее Лукашенко сообщил о завершении проведения в стране масштабной антитеррористической операции. Минск предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства" ФРГ.