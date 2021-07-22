22 Июля 2021
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко с автоматом (2020) | Фото: youtube.com / Политика сегодня: Россия США Украина

Лукашенко назвал стоящие за провокациями против Беларуси страны

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал страны, которые, по его мнению, стоят за провокациями против страны.

Среди них - США, "их спецслужбы и не только". "Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны", - заявил глава государства. Среди стран, из которых осуществляется "исполнение этих мероприятий" Лукашенко назвал Литву, Латвию, Польшу и Украину, сообщает "Интерфакс - Запад".

Ранее Лукашенко сообщил о завершении проведения в стране масштабной антитеррористической операции. Минск предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства" ФРГ.

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Теги: Лукашенко, Белоруссия



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