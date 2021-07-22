22 Июля 2021
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Экономика В России
овощи, морковь (2017) | Фото: Накануне.RU

В России впервые с 2020 года зафиксирована недельная дефляция

Недельная дефляция зафиксирована в России.

Как сообщили Накануне в Росстате, это случилось впервые с сентября 2020 года. Так, с 13 по 19 июля этот показатель составил 0,01%.

Отмечается, что начала дешеветь морковь — за неделю она упала в цене на 3,8%, картофель подешевел на 6,2%, помидоры и огурцы на 5,4%, лук -2,4%. Подорожала капуста (+2,4%).

Как сообщалось, более 60% россиян тратят на продукты примерно половину своего ежемесячного дохода.

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Теги: дефляция, экономика, цены



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