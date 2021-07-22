Журналисты СNN сфабриковали очередной вброс о «ЧВК Вагнера»

Редакция телеканала CNN является инструментом для антироссийской пропаганды в руках Запада.

В своей работе журналисты не стесняются идти на такие меры, как сочувствие опасным преступникам. Недавно они выпустили интервью с братом ликвидированного в Сирии террориста «Исламского государства» (ИГ, деятельность группировки запрещена в России). Журналисты пытаются вызвать в читателях сострадание к уничтоженному боевику и ненависть к неизвестным, которые его ликвидировали.

Брат убитого не может смириться с тем, что его родственник вступил в отряды ИГ и требует наказания для «убийц». Телеканал CNN решил сыграть на его чувствах в своих интересах. Журналисты быстро «нашли виновных» в этом деле - бойцов «ЧВК Вагнера».

Их следы мерещатся западных журналистам повсюду. В частности, CNN пытается причислить к «вагнеровцам» российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Для этого редакция отправила в ЦАР скандальную журналистку Клариссу Уорд, которая за 100$ попросила местных жителей оклеветать россиян на камеру.

Очевидно, что этот материал также является сфабрикованной провокацией, основанной на домыслах с целью дискредитировать Россию.