Агропредприятия Краснодарского края осуществляют исследования биопрепаратов в рамках проекта «Иннагро»

Растениеводческие предприятия Краснодарского края проводят изучение влияние новых биологических средств защиты растений и стимуляторов роста в рамках проекта «Иннагро», передает корреспондент Накануне.RU. Проект «Иннагро» направлен на содействие развитию рынков органической и «зеленой» продукции края, позволит получать более качественные продукты.

Участие Кубани в проекте «Иннагро» оговаривается соглашением, которое в январе 2021 года подписал губернатор Вениамин Кондратьев с руководством Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», работающего под брендом «Иннопрактика», сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. В соответствии с соглашением стороны совместно работают над формированием инновационной инфраструктуры и внедрением новых российских технологий в агропромышленный комплекс.

"Нам нужны технологии, способные сохранить плодородие земли и способствующие производству экологически чистых продуктов. Поэтому край первым в стране принял закон о сохранении плодородия почв. Что касается животноводства, то, как известно, качество молока напрямую зависит от кормов. Здесь нам тоже нужны технологии, которые позволят производить безопасные кормовые добавки", – сказал Вениамин Кондратьев.

В рамках проекта «Иннагро» в Краснодарском крае будет изучена эффективность отечественных разработок на пшенице, подсолнечнике, кукурузе, яблоне, картофеле, рисе и сое. Ожидаемый эффект – защита от заболеваний и вредителей, укрепление иммунитета и увеличение урожайности растений. Все биопрепараты абсолютно безопасны и имеют необходимые сертификаты о государственной регистрации. Предполагается участие в проекте ООО «Южные Земли», «Алма Холдинг», агрофирма «Весна», «Ресурс-АгроБизнес», «Возрождение», СПК «Штурбино», ИП Хунагова, учхоз «Кубань» КубГАУ.

Справка. "Иннопрактика" – негосударственный институт развития, реализующий проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе посредством развития структур и механизмов инновационной экономики. Компания работает с 2012 года и объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Учредитель фонда – МГУ имени М.В. Ломоносова.