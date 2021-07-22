Уральского педагога угрожают уволить за участие в выборах от оппозиции

В Красноуфимске педагога детского сада Светлану Поднякову угрожают уволить или понизить зарплату за участие в выборах от КПРФ. Запись разговора между заведующей городским детским садом №10 и ее подчиненной обнародовал депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев.

На аудиозаписи слышно как голос, похожий на голос директора дошкольного учреждения Екатерины Соломенниковой, принуждает участника предвыборной гонки от оппозиционной силы сняться с выборов.

"Нежелательно ваше участие в этой предвыборной гонке. На кону ваша судьба, моя судьба и начальника управления образования. Мы оказались в одной лодке. Со стороны администрации планируется выпустить постановление, что вы, в том числе, сможете работать только на одну ставку. Вы сейчас работаете на полторы ставки. Через меня будут влиять на вас. Можете остаться без работы даже", - гласит запись разговора.

Светлана Позднякова в ответ говорит, что имеет право работать на полтора оклада по Трудовому кодексу.

Связаться с самим педагогом на момент публикации корреспонденту Накануне.RU не удалось. В администрации детского сада не взяли трубку.