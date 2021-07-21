22 Июля 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Прикамье водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку

В Пермском крае 41-летнего, ранее судимого уроженца Ивановской области подозревают в наезде на 16-летнюю девушку, сопряженном с оставлением места ДТП, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

По данным следствия, мужчина был пьян. В отношении него возбуждено дело по пп. "а,б" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Трагедия произошла 19 июля 2021 года в ЗАТО Звездный Пермского края.

Подозреваемый в состоянии опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21113. Во время движения, он не справился с управлением и сбил 16-летнюю местную жительницу, которая шла вдоль обочины. После дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных травм на следующий день.

В ближайшее время следователь обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение.

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Теги: ДТП, девушка, уголовное дело, пьяный водитель



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