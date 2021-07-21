Меркель по телефону обсудила с Путиным "Северный поток - 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с президентом России Владимиром Путиным "Северный поток - 2", транзит газа через Украину и урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток - 2", - приводит издание ее слова.

Ранее американские власти приостановили действие ограничительных мер в отношении проекта "Северного потока-2", так как введенные санкции вряд ли смогли бы предотвратить его строительство.