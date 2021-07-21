В одном из регионов УрФО близки к достижению коллективного иммунитета 60%

Ямало-Ненецкий автономный округ оказался в числе 17 регионов, близких к формированию коллективного иммунитета от коронавируса. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Трансляция велась в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Голиковой, с учетом вакцинированных, переболевших и перенесших заболевание бессимптомно, к достижению показателя 60% близки Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В России первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 33,6 млн человек, из них 22,6 млн уже полностью вакцинированы.

По прогнозу Голиковой, коллективный иммунитет у 80% населения выработается к 1 ноября 2021 года.