Никулинский суд раскрыл схему откатов на стройках для Кремля

Владелец холдинговой компании "Форум" Дмитрий Михальченко заработал до 43 млрд руб. на подрядах, связанных со стройкой и ремонтом на территории резиденций главы государства, благодаря тесным связям с руководством Федеральной службы охраны (ФСО).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение Никулинского суда, который 8 июня постановил обратить в доход государства 100% акций компании "Феникс", оператора порта Бронка под Петербургом. Владельцы компании — супруга бывшего главы ФСО Евгения Мурова и генерал ФСБ в отставке Николай Негодов.

Контакты с экс-руководством ФСО Михальченко использовал для того, чтобы зарабатывать на подрядах и благодаря этому добился назначения в "Атэкс", которое занималось распределением строительных господрядов для ФСО, доверенных ему лиц.

Знакомства с бывшим директором ФСО Михальченко не отрицал, согласно постановлению суда, между ними сложились личные отношения, которые продлились до его задержания. При этом его защита уверяла, что влияния на силовика бизнесмен не имел.

Один из менеджеров компании "Феникс" на допросе сообщил, что руководство ФСО согласовывало для компаний Михальченко завышенные сметы на стройку и ремонт резиденции президента. Так, с 2008 по 2014 г. "Атэкс" заключил 29 договоров в рамках строительных проектов на объектах ФСО с компаниями, входящими в "Форум". В числе проектов - резиденция президента "Бочаров ручей", "Горки-9", "Огарево" и "Огарево-2", "Воробьевы горы". По этим договорам компании Михальченко получили более 33 млрд руб. с 2010 по 2014 г. С 2011 по 2016 г. компании бизнесмена было перечислено 43 млрд руб. Цены контрактов были завышены на 20-40%

По версии следствия, впоследствии деньги со счетов компаний выводились в "обнальные" однодневки. Всего из компаний Михальченко вывели около 18,5 миллиарда руб. Служба пришла к выводу, что доходы от президентских строек ФСО могли пойти на строительство порта Бронка. После ареста Михальченко переписал порт на супругу Мурова и Негодова, считает суд.

В 2018 г. Дмитрий Михальченко был приговорен к четырем годам семи месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей другого фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции.