Российский пловец Илья Бородин не поедет на Олимпиаду из-за положительного теста на COVID-19

Чемпион Европы по плаванию, 18-летний россиянин Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус, передает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания.

Бородин должен был вылететь в Японию 23 июля – в день открытия Олимпиады, уже неделю он находится на сборах национальной команды во Владивостоке, где многие олимпийцы проходят акклиматизацию.

Предполагалось, что Илья Бородин выступит на дистанциях 400 и 200 метров в комплексном плавании. Соревнования у пловцов начнутся уже 24 июля.

Между тем, уже больше десятка спортсменов из разных стран, прибывших в Токио, также сдали положительные тесты и не будут допущены до соревнований.