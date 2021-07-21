21 Июля 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Российский пловец Илья Бородин не поедет на Олимпиаду из-за положительного теста на COVID-19

Чемпион Европы по плаванию, 18-летний россиянин Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус, передает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания.

Бородин должен был вылететь в Японию 23 июля – в день открытия Олимпиады, уже неделю он находится на сборах национальной команды во Владивостоке, где многие олимпийцы проходят акклиматизацию.

Предполагалось, что Илья Бородин выступит на дистанциях 400 и 200 метров в комплексном плавании. Соревнования у пловцов начнутся уже 24 июля.

Между тем, уже больше десятка спортсменов из разных стран, прибывших в Токио, также сдали положительные тесты и не будут допущены до соревнований.

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Теги: илья бородин, плавание, тест на коронавирус, сборная россии, олимпиада в токио



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