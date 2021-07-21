Турист из ЯНАО на пляже в Сочи протестует против дорогих авиабилетов

Турист из ЯНАО Андрей Глущенко высказался о дороговизне авиабилетов для жителей арктического региона. Сделал он это на пляже, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вот правительство только вчера предложило очередные новые "льготные" билеты на самолет. А что по факту? Да, перелеты субсидируют, но билетов на всех не хватает, направлений очень мало и они – не для всех. Хотелось бы и в Калининград, и на Алтай, на Байкал, но нет, лети только туда, куда тебе сказала лететь власть", - рассуждает Глущенко в группе "Губкинский" "ВКонтакте".

Он не успел купить билет заранее.

"Добраться семьей из Нового Уренгоя в Сочи "Аэрофлотом" – от 40 до 150 тыс., это только на билеты. И это я даже не многодетный, что говорить о таких семьях. Или о студентах, которые хотят летать домой. Короче, мрак. Летишь в отпуск, а хватает только на дорогу. Зачем нужен такой север, когда денег ни на что не хватает? Требую нормальных цен, так дальше просто невозможно", - отметил он.

Напомним, в январе власти округа объявили о введении новых субсидируемых авиарейсов. Среди новых рейсов – Надым – Сочи, Надым – Симферополь, Ноябрьск – Сочи, Красноселькуп – Салехард и Красноселькуп – Тюмень. Продажа билетов на юг стартует в первом квартале, из Красноселькупа – после открытия перевозок в этом направлении.

Субсидируемые перевозки продолжили по 34 уже имевшимся направлениям. В частности, Надым – Уфа и обратно, Надым – Екатеринбург и обратно, Ноябрьск – Санкт-Петербург и обратно.