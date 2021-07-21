К 2030 году доля электротранспорта в России должна составить 15% - Минпромторг

В Минпромторге России считают вполне достижимой целью добиться к 2030 году доли в 15% для электротранспорта, причем основную ее часть составят электромобили и легкие коммерческие автомобили. По прогнозу министерства, озвученному на круглом столе в Общественной палате РФ, через 10 лет по дорогам страны должно ездить не менее 300 тыс. единиц электротранспорта.

В правительстве вообще на электротранспорт возлагают большие надежды. В ОП представили концепцию развития отрасли, бюджет которой к тому же 2030-му году должен составить 590 млрд руб., 500 млрд руб. из которых – частные инвестиции.

"Исполнение концепции позволит создать около 39 тыс. новых рабочих мест, а также дополнительных поступлений в бюджет около 460 млрд руб. Оборот рынка к 2030 году может составить порядка 1,9 трлн руб.", - рассказал представитель Минэкономразвития.