21 Июля 2021
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Экономика В России
электромобиль, Mitsubishi i-MiEV (2012) | Фото:Накануне.RU

К 2030 году доля электротранспорта в России должна составить 15% - Минпромторг

В Минпромторге России считают вполне достижимой целью добиться к 2030 году доли в 15% для электротранспорта, причем основную ее часть составят электромобили и легкие коммерческие автомобили. По прогнозу министерства, озвученному на круглом столе в Общественной палате РФ, через 10 лет по дорогам страны должно ездить не менее 300 тыс. единиц электротранспорта.  

В правительстве вообще на электротранспорт возлагают большие надежды. В ОП представили концепцию развития отрасли, бюджет которой к тому же 2030-му году должен составить 590 млрд руб., 500 млрд руб. из которых – частные инвестиции.

"Исполнение концепции позволит создать около 39 тыс. новых рабочих мест, а также дополнительных поступлений в бюджет около 460 млрд руб. Оборот рынка к 2030 году может составить порядка 1,9 трлн руб.", - рассказал представитель Минэкономразвития.

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Теги: электротранспорт, минпромторг, прогноз



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