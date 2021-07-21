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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске УФАС потребовало внести изменения в правила демонтажа незаконных киосков

Челябинской городской думе выдано предупреждение УФАС из-за порядка демонтажа незаконных нестационарных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в марте депутаты Челябинской гордумы утвердили порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города. Новый порядок расширяет полномочия внутригородских районов по демонтажу незаконных киосков. Это дает возможность участия в процессе юридическим и физическим лицам. Новый порядок, по словам спикера гордумы, Андрея Шмидта, предоставляет гражданам механизм проявлять инициативу и демонтировать незаконные объекты за счет привлечения внебюджетных средств.

Однако УФАС усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в документе и выдало гордуме предупреждение с требованием внести изменения в Порядок до 15 сентября.

"Отдельные положения Порядка приводят или могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий предпринимателям, разместившим нестационарные объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подчеркнули в ведомстве.

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Теги: киоски, ларьки, демонтаж, гордума, депутаты, УФАС,



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