В Челябинске УФАС потребовало внести изменения в правила демонтажа незаконных киосков

Челябинской городской думе выдано предупреждение УФАС из-за порядка демонтажа незаконных нестационарных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в марте депутаты Челябинской гордумы утвердили порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города. Новый порядок расширяет полномочия внутригородских районов по демонтажу незаконных киосков. Это дает возможность участия в процессе юридическим и физическим лицам. Новый порядок, по словам спикера гордумы, Андрея Шмидта, предоставляет гражданам механизм проявлять инициативу и демонтировать незаконные объекты за счет привлечения внебюджетных средств.

Однако УФАС усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в документе и выдало гордуме предупреждение с требованием внести изменения в Порядок до 15 сентября.

"Отдельные положения Порядка приводят или могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий предпринимателям, разместившим нестационарные объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подчеркнули в ведомстве.