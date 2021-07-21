Китайские власти запретили детям до 16 лет записывать стримы в интернете

А интернет-сервисы не должны демонстрировать детям "богатства и поклонение деньгам". Государственного управления КНР по вопросам киберпространства опубликовало ряд ограничительных мер, которые теперь будут применяться к соцсетям и популярным видеохостингам, медиаплатформам и т.д.

"Строго запрещается участие несовершеннолетних младше 16 лет в прямых эфирах, <...> запрещается склонение несовершеннолетних к получению вознаграждения, а также демонстрация богатства и поклонения деньгам, экстравагантных наслаждений, спекуляции на страданиях и уродствах", — указано в документе. Особое внимание будет уделяться попыткам спекуляций на детях и созданию из них звезд, передает РБК.

Платформы Racer, Tencent QQ, Taobao, Sina Weibo и Xiaohongshu получили взыскания и штрафы, размер которых не объявлен. Власти обязали их удалить в указанные сроки весь незаконный контент и аккаунты нарушителей.

Напомним, в России группа сенаторов и депутатов работает над законопроектом, который запретит так называемые трэш-стримы: в них людей убивают, унижают, калечат и т.д. В некоторых случаях жертвы авторов стримов получают за свои мучения деньги – это закон тоже будет запрещать.