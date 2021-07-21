Суд арестовал счета и имущество семьи депутата Госдумы Ковпака

Суд наложил арест на денежные счета депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Льва Ковпака. Ранее в арбитраж обратился конкурсный управляющий фирмы ООО "Продовольственная компания". Константин Марков подал иск против "единоросса" и его семьи, утверждая, что, якобы через мнимые сделки с компаниями, которые, вероятно, связаны с семьей господина Ковпака, под шум банкротства фирмы могли быть выведены и списаны более 600 млн руб. По словам заявителя, схема напоминала намеренное банкротство.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского Арбитражного суда, иск Маркова частично удовлетворен. На все средства Ковпака – младшего, а также его отца Игоря и сожительницы депутата Вероники, поступающие на счета, будет наложен арест. Также арест наложен на весь автомобильный парк семьи Ковпаков. Сумма максимального ареста может достигать 1 млрд 57 млн руб. (именно такие задолженности на счету ООО "Продовольственная компания»", через которую Ковпаки, предположительно, могли выводить деньги для использования в личных целях).

Получить комментарий депутата Льва Ковпака корреспонденту Накануне.RU не удалось.

Напомним, в октябре 2020 года "Продовольственную компанию" признали банкротом. Она задолжала около 1 млрд руб. крупным кредитным организациям и их правопреемникам. В ходе разбирательства (конкурсного производства) выяснилось, что скопить такой огромный долг и начать самобанкротство могли намеренные действия вероятных "контролирующих лиц" — депутата Госдумы Льва Ковпака, бывшего депутата заксобрания Свердловской области Игоря Ковпака, Вероники Ковпак (супруги депутата Госдумы), а также подконтрольных им компаний: "Прометей", "Продукт-Ленд", "ОЖК" и "Лев" (группа компаний "Кировский"). Эти фирмы (как и "Продовольственная компания"), входят в группу компаний "Бест", которая оптом продает напитки и продукты питания. А ее непосредственными владельцами, как заявляет конкурсный управляющий, являются Игорь и Лев Ковпаки.