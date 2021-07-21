ОНК: Галявиева перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, переведен в психиатрическую больницу московского СИЗО "Бутырка". Об этом РИА Новости заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Согласно нашей информации, его уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы", - сказал он.

Ранее Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового расстрела. Однако в Следственном комитете России опровергли эти данные. В ведомстве заявили, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиз еще не завершена.

Напомним, 11 мая утром Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии № 175. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.