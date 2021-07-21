В составе российской делегации на Олимпиаду в Токио приехал православный батюшка

Олимпийский комитет России сообщил о "нетипичном" члене российской делегации на Играх в Токио (хотя он приезжает с национальной командой уже на третью Олимпиаду). Речь о православном священнике отце Андрее.

"К Отцу Андрею, который приехал с нашей Олимпийской командой уже на третьи Игры, спортсмены относятся с большой теплотой. Приходят охотно и часто, беседуют о многом, о разном. Духовником олимпийцев его величают", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ОКР.

Судя по кадрам в аккаунте ОКР, священник находится со спортсменами в олимпийской деревне. Вероятно, как и другие члены делегаций, он постоянно сдает тесты на коронавирус.

Напомним, из-за пандемии коронавируса численность делегаций на Играх в Токио была максимальна сокращена. Из числа команд убрали всех "необязательных" представителей, например, спортивных чиновников (российские, правда, и так частично под допинговыми санкциями) и представителей спонсоров команд, волонтеров и даже членов тренерских штабов, без которых можно обойтись.