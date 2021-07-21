ЦИК выделил Ямалу из федеральной казны дополнительные средства на вертолеты

ЦИК России сегодня принял постановление о дополнительных средствах в размере более 50 млн руб. избиркому Ямала, передает корреспондент Накануне.RU.

На выборы в избирком дополнительно направят 50,3 млн руб.

"Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в документе.

Деньги направят на организацию перелетов, чтобы обеспечить проведение выборов в отдаленных местах.