21 Июля 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

ЦИК выделил Ямалу из федеральной казны дополнительные средства на вертолеты

ЦИК России сегодня принял постановление о дополнительных средствах в размере более 50 млн руб. избиркому Ямала, передает корреспондент Накануне.RU.

На выборы в избирком дополнительно направят 50,3 млн руб.

"Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в документе.

Деньги направят на организацию перелетов, чтобы обеспечить проведение выборов в отдаленных местах.

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Теги: вертолет, средства, ЦИК, выборы



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