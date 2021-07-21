Перспективы "наземного метро" в Екатеринбурге обсудили в Москве

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, главы Екатеринбурга Алексея Орлова и генерального директора ОАО "РЖД" Олега Белозерова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги, обсуждалось комплексное развитие пассажирской инфраструктуры в Екатеринбургской агломерации по принципу "наземного метро". Было отмечено, что это крайне значимый проект как для столицы Урала, так и всей области в целом.

Для обеспечения перспективных объемов пассажирских перевозок в границах Екатеринбургского железнодорожного узла планируется решить вопрос по выносу грузового движения из центральной части города. Известно, что для этого потребуется усиление Северного обхода Екатеринбурга и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Как отметил Куйвашев, это, прежде всего, позволит соединить уральскую столицу и города-спутники, а также создаст оптимальные условия для развития направлений, по которым пассажиропоток постоянно нарастает. Например, района Новокольцовский, где идет строительство Деревни Универсиады, а в дальнейшем разместится кампус Уральского федерального университета.

Ранее сообщалось, что Свердловская железная дорога намерена запустить в уральской столице городскую электричку с транспортно-пересадочными узлами и комфортными остановочными пунктами, которые пересекались бы и с другим городским транспортом. Таким образом, в Екатеринбурге может появиться аналог "наземного метро".