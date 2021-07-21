Посадивший Ан-28 в тайге пилот: Причиной ЧП стало обледенение двигателей

Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, совершившего аварийную посадку в Томской области, подтвердил основную версию ЧП.

Ранее эксперты, занимающиеся расследованием инцидента, сообщили, что после взлета и набора высоты самолет попал в зону высокой влажности и отрицательных температур. Это привело к обледенению воздухозаборников обоих двигателей и к их остановке.

Прытков сообщил, что отказ двух двигателей произошел на высоте 2450 метров после выхода из облачности. По его словам, попытки запуска производились до определенной высоты. Затем пилоты выбрали площадку для посадки и предупредили пассажиров, пишет "Интерфакс".

Напомним, аварийная посадка самолета произошла 16 июля. Как сообщили в Следственном комитете РФ, примерно на 10-й минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. Командир воздушного судна смог посадить Ан-28. Самолет совершил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся.

На борту самолета находились три члена экипажа, 15 пассажиров, из них четверо детей. Госпитализированы командир воздушного судна с переломами ног и 17-летняя девушка с подозрением на сотрясение головного мозга.