97% россиян не знают ни одного спортсмена, который будет представлять нашу страну на Олимпиаде в Токио

21 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Гимнастка Дина Аверина (2019) | Фото: EPA-EFE/Borislav Troshev

97% россиян не знают ни одного спортсмена, который будет представлять нашу страну на Олимпиаде в Токио

Уже в эту пятницу в Токио должны стартовать XXXII летние Олимпийские игры (впрочем, их еще могут отменить из-за пандемии), но далеко не все россияне вообще в курсе, что будет Олимпиада.
Читайте также:

Так, 22% россиян были не в курсе, что в этом году проводится летняя Олимпиада, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

61% респондентов будет следить за ходом игр, 15% готовы смотреть трансляции по всем видам спорта, 38% совсем не будут следить за ходом Олимпиады.

Среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика (33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).

Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под флагом Олимпийского комитета России, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

Даниил Медведев(2021)|Фото: twitter.com/atptour

По мнению россиян, наилучшие шансы у наших спортсменов завоевать медали в плавании (15%), легкой атлетике (12%), гимнастике (12%), синхронном плавании (10%) и художественной гимнастике (7%).

Больше половины россиян (57%) верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачете, и 35%, что Россия займет второе или третье место. Еще 16% считают, что наша страна претендует на четвертое-пятое места, а каждый десятый соотечественник (10%) полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей.

Те, кто считают, что Россия не сможет возглавить медальный зачет, чаще всего думают, что лидером станет Китай (26%), США (18%) или Япония (8%).

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: олимпиада в токио, россияне, опрос, сборная россии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети