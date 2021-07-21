97% россиян не знают ни одного спортсмена, который будет представлять нашу страну на Олимпиаде в Токио

Уже в эту пятницу в Токио должны стартовать XXXII летние Олимпийские игры (впрочем, их еще могут отменить из-за пандемии), но далеко не все россияне вообще в курсе, что будет Олимпиада.

Так, 22% россиян были не в курсе, что в этом году проводится летняя Олимпиада, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

61% респондентов будет следить за ходом игр, 15% готовы смотреть трансляции по всем видам спорта, 38% совсем не будут следить за ходом Олимпиады.

Среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика (33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).

Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под флагом Олимпийского комитета России, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

По мнению россиян, наилучшие шансы у наших спортсменов завоевать медали в плавании (15%), легкой атлетике (12%), гимнастике (12%), синхронном плавании (10%) и художественной гимнастике (7%).

Больше половины россиян (57%) верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачете, и 35%, что Россия займет второе или третье место. Еще 16% считают, что наша страна претендует на четвертое-пятое места, а каждый десятый соотечественник (10%) полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей.

Те, кто считают, что Россия не сможет возглавить медальный зачет, чаще всего думают, что лидером станет Китай (26%), США (18%) или Япония (8%).