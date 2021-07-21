21 Июля 2021
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Лучшие наставники Уралвагонзавода (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Наставники Уралвагонзавода - в числе лучших в России

Фотопортреты шести лучших наставников Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входят в государственную корпорацию Ростех) разместили на "Доске Почета наставников России". Как сообщили в пресс-службе УВЗ, данный проект основан в апреле прошлого года и призван поддержать специалистов-наставников предприятий и организаций страны и рассказать об опыте наставничества.

Среди наставников Уралвагонзавода, размещенных на Доске Почета - победители и призеры заводского конкурса "Лучший наставник молодежи 2020". В нем приняли участие 50 наставников практически из всех подразделений УВЗ: механосборочных, вагоносборочных, металлургических, инструментальных, транспортных цехов, кадровых и социальных служб предприятия.

Лучшие наставники Уралвагонзавода(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Победителем стал Жан Расторгуев, оператор станков с программным управлением механосборочного цеха №4. Коллеги отзываются о нем, как о серьезном, трудолюбивом работнике с творческим отношением к делу, настоящем профессионале. Имея большой опыт работы, Жан успешно обучил уже более 10 человек. Он и сам не останавливается на достигнутом уровне и продолжает повышать сою квалификацию. "Главное общаться с учеником на равных", - говорит наставник.

Движение наставничества на Уралвагонзаводе отсчитывает свою историю с 1934 года, с начала строительства завода, действует и развивается, адаптируясь к новым требованиям времени, по сей день. Благодаря движению наставничества каждый год сотни человек успешно адаптируются на производстве, овладевают навыками мастерства в своих профессиях. Сейчас на Уралвагонзаводе 224 действующих наставника. Постоянно растет резерв наставников. Так, в 2016 году он насчитывал 1 575 тысяч человек, в 2020 – 2 257 человек.

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Теги: Уралвагонзавод, наставники,



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