Наставники Уралвагонзавода - в числе лучших в России

Фотопортреты шести лучших наставников Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входят в государственную корпорацию Ростех) разместили на "Доске Почета наставников России". Как сообщили в пресс-службе УВЗ, данный проект основан в апреле прошлого года и призван поддержать специалистов-наставников предприятий и организаций страны и рассказать об опыте наставничества.

Среди наставников Уралвагонзавода, размещенных на Доске Почета - победители и призеры заводского конкурса "Лучший наставник молодежи 2020". В нем приняли участие 50 наставников практически из всех подразделений УВЗ: механосборочных, вагоносборочных, металлургических, инструментальных, транспортных цехов, кадровых и социальных служб предприятия.

Победителем стал Жан Расторгуев, оператор станков с программным управлением механосборочного цеха №4. Коллеги отзываются о нем, как о серьезном, трудолюбивом работнике с творческим отношением к делу, настоящем профессионале. Имея большой опыт работы, Жан успешно обучил уже более 10 человек. Он и сам не останавливается на достигнутом уровне и продолжает повышать сою квалификацию. "Главное общаться с учеником на равных", - говорит наставник.

Движение наставничества на Уралвагонзаводе отсчитывает свою историю с 1934 года, с начала строительства завода, действует и развивается, адаптируясь к новым требованиям времени, по сей день. Благодаря движению наставничества каждый год сотни человек успешно адаптируются на производстве, овладевают навыками мастерства в своих профессиях. Сейчас на Уралвагонзаводе 224 действующих наставника. Постоянно растет резерв наставников. Так, в 2016 году он насчитывал 1 575 тысяч человек, в 2020 – 2 257 человек.