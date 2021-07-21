21 Июля 2021
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Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске по нацпроекту отремонтируют 5 километров автотрасс

По итогам ремонтной кампании, проводимой в Нижневартовске в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", вырастет доля автомагистралей, находящихся в нормативном состоянии, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Планируемое значение по итогам этого года – 73,68%. Всего за время реализации нацпроекта "БКД" с 2019 г. в Нижневартовске отремонтировано 32 участка дорог общей протяженностью почти 38,5 км", - сказал и.о. мэра столицы Самотлора Дмитрий Кощенко.

В этом году в Нижневартовске будет отремонтировано 4,62 км городских автодорог. В рамках нацпроекта ремонт ведется на участках улиц Ленина (от Индустриальной до Кузоваткина), Интернациональной (от Зимней до Индустриальной), Ханты-Мансийской (от Интернациональной до Омской).

Ремонтные работы на каждом участке выполняют местные компании. Подрядчики были определены по результатам соответствующих аукционов. После окончания всех мероприятий и нанесения дорожной разметки участки будут находиться на гарантии подрядных организаций. В случае, если в течение четырёх лет будут выявлены недостатки, то подрядчик будет обязан их устранить за свой счёт. Приёмка выполненных работ проводится максимально открыто – с привлечением представителей думы города, общественных организаций и администрации муниципалитета.

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Теги: Безопасные качественные дороги, нацпроект, Дмитрий Кощенко



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